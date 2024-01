Corpo de jovem desaparecido na Lagoa de Araruama é encontrado em Cabo Frio

O corpo de um jovem de 18 anos, desaparecido desde a última segunda-feira (15), foi encontrado na tarde da última terça-feira (16), nos arredores da Ilha do Anjo, no Portinho, em Cabo Frio. De acordo com familiares, o jovem teria sido arrastado por uma correnteza após mergulhar com amigos na Lagoa, na proximidade do Parque Municipal Ecológico Dormitório das Garças.

Conforme a família, ele tinha transtornos mentais e não sabia nadar. Os bombeiros foram acionados para a retirada do corpo.

Ao todo, sete homens estavam trabalhando nas buscas, entre eles, dois mergulhadores.