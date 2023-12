Foragido é preso em via que liga Maricá a Saquarema

Um foragido da Justiça foi encontrado pela Polícia enquanto se deslocava de Maricá a Saquarema, na Região dos Lagos, na noite da última terça-feira (19). O suspeito era procurado por roubo e foi encontrado pelos agentes em um trecho da rodovia RJ-106, a "Amaral-Peixoto".

De acordo com informações do Comando de Polícia Rodoviária (CPRv), o homem, de 37 anos, foi encontrado em um carro de aplicativo. Durante uma abordagem de rotina ao veículo, o motorista foi liberado. Após checarem a identidade do passageiro, porém, descobriram que se tratava de um foragido por roubo.

Capturado, o suspeito foi levado para a 124ª DP (Saquarema), onde permaneceu à disposição da Justiça.

