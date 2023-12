Polícia prende homem acusado de matar vereador Cici Maldonado em SG (vídeo)

Lucas foi preso no Complexo do Salgueiro - Foto: Divulgação/ Disque Denúncia

Policiais da Delegacia de Homicídios de Niterói (DHNISG) e do 7ºBPM (São Gonaçalo) prenderam, na tarde dessa terça-feira (19), em uma ação conjunta, no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, Lucas da Silva Portela Xavier, o Sucesso, acusado de executar, com um tiro na cabeça, o vereador gonçalense Cici Maldonado, no fim da tarde do último dia 7 de novembro, no Porto da Madama.

As equipes montaram a operação a partir de informações repassadas pelo 'Disque Denúncias RJ', sobre a possível localização do acusado, que diante da grande repercussão do crime, segundo a polícia, passou a se esconder no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, por determinação de Antônio Ilário Ferreira, o Rabicó, apontado pela polícia como líder da venda de drogas naquele local.

Segundo a polícia, Sucesso foi localizado quando saia do Complexo do Salgueiro. Foi realizado um cerco e dada voz de prisão ao acusado, que não resistiu à prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios de Niterói.

Cici Maldonado foi executado com um tiro na cabeça | Foto: Divulgação/ Câmara

A morte do vereador aconteceu após ele ter chegado em casa, acompanhado por dois assessores, de carro. Ele já estava em casa, quando dois traficantes, que haviam montado um ponto de venda de drogas no local de forma recente, abordaram os asessores. Cici Maldonado acabou alvejado com u mtiro na cabeça, ao sair de sua casa, armado com uma pistola, e duscutido também com os criminosos.

Segundo as polícia, Sucesso, estava no local e foi quem acertou o tiro em Cici, que chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do Pronto Socorro de São Gonçalo.







Acusado foi levado para delegacia em SG Divulgação

Autor: Divulgação

Quem tiver informações sobre a localização de foragidos da Justiça e pontos de drogas, favor informar ao Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.