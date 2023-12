Homem é preso após agredir companheira na Região dos Lagos

Um homem foi preso em flagrante, na noite desta segunda-feira (11), por agredir a companheira no bairro Porto do Carro, em São Pedro da Aldeia, Região dos Lagos do Rio.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe recebeu informações do Corpo de Bombeiros afirmando que uma mulher havia ligado para o 193 depois de ter sido agredida pelo companheiro e estava muito nervosa.

Ao chegar ao local, os agentes encontraram a vítima, que deu detalhes da agressão e afirmou que o acusado teria feito uso de cocaína, e que teria a obrigado a entregar o celular.



O agressor, que estava trancado em casa, foi retirado pelos policiais e tentou bater novamente na mulher. Ele foi conduzido à Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM), onde foi preso em flagrante por lesão corporal na forma da Lei Maria da Penha.