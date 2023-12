Suspeito de matar argentina, em Búzios, possui seis passagens pela polícia

De acordo com as investigações, o suspeito havia passado de bicicleta pela argentina, que caminhava pela trilha para a Praia José Gonçalves - Foto: Divulgação

Carlos José de França, suspeito no caso do homicídio da argentina Florencia Aranguren, de 31 anos, em Armação dos Búzios, na Região dos Lagos, possui um histórico criminal marcado por seis passagens pela polícia do Rio de Janeiro. O suspeito já havia sido condenado a 15 anos de prisão pela justiça de Pernambuco por estupro e roubo a uma adolescente naquele estado.

Com 32 anos e natural de Quipapá, cidade na Zona da Mata de Pernambuco, Carlos José residia em Itaperuna, no Norte Fluminense. O corpo de Florencia foi descoberto na última quarta-feira (6), apresentando sinais de ferimentos causados por facadas, próximo à trilha para a Praia José Gonçalves.

Segundo informações da ficha do suspeito, ele trabalhava como lavrador e não possuía alfabetização. A sentença de 15 anos, seis meses e 9 dias em regime fechado, resultante do estupro da adolescente, foi posteriormente convertida para regime semiaberto.

A suspeita recaiu sobre Carlos após o comportamento incomum do cachorro da argentina, Tronco, que não reagiu à presença de curiosos próximos ao corpo da vítima, mas tentou atacar o suspeito, que havia sido detido momentos antes por invadir um condomínio próximo.



Imagens das câmeras de segurança foram recolhidas, e os itens de vestuário que o suspeito utilizava no momento foram apreendidos para análise pericial. Diante dos indícios que apontavam Carlos como o autor dos ferimentos em Florencia, o delegado Phelipe Cyrne determinou sua prisão em flagrante.

De acordo com as investigações, o suspeito havia passado de bicicleta pela argentina, que caminhava pela trilha para a Praia José Gonçalves. Florencia frequentava a região regularmente acompanhada por Tronco.



Cuidados com Tronco

No dia anterior à sua morte, Florencia havia levado seu cachorro a uma clínica veterinária em Búzios para exames. Após o falecimento da dona, Tronco foi entregue a uma irmã da argentina.