Acidentes na BR-101 deixam cinco mortos

Na altura de Rio das Ostras, carreta tombou após colidir com outra - Foto: Reprodução

Na altura de Rio das Ostras, carreta tombou após colidir com outra - Foto: Reprodução

Cinco pessoas morreram em diferentes acidentes de trânsito na rodovia BR-101 entre esta terça (14) e quarta-feira (15). As colisões aconteceram na altura de Macaé e Rio das Ostras, respectivamente durante a tarde da terça (14) e a madrugada de quarta (15).

O primeiro acidente deixou quatro mortos; entre eles, um adolescente de 16 anos. Ele era filho do sargento do Corpo de Bombeiros Gabriel Gomes Ferreira, de 40 anos, que também morreu na colisão. Outro sargento da CBMERJ, Júlio César da Rocha Vidal, de 49 anos, e seu tio, de 52 anos, também morreram no mesmo episódio.

Leia também:

➢ DER inicia obras de reparo em galeria, na RJ-106

➢ São Gonçalo pode bater 44ºC na próxima sexta-feira (17)

Os quatro estavam em um carro de passeio, na altura do km 170, próximo a Macaé, quando colidiram com uma carreta. a causa exata do acidente ainda está sendo investigada.



Mais tarde, já durante a madrugada, uma outra batida dificultou o tráfego em outro trecho da BR. Duas carretas se chocaram, próximo à entrada de Rocha Leão, em Rio das Ostras (RJ). Uma delas tombou e acabou interditando o trânsito no sentido Espírito Santo.

Os motoristas de ambos os veículos foram levados para o Hospital Público de Macaé. Um deles ficou apenas com ferimentos leves, em observação no local. Já o outro, de 34 anos, chegou com um quadro mais grave e acabou não resistindo. O acidente também está endo investigado.