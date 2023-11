DER inicia obras de reparo em galeria, na RJ-106

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ) inicia nesta quinta-feira (16) obras de reparo de uma galeria na RJ-106, altura do km 2,4, próximo ao bairro Arsenal, em São Gonçalo, em direção à Maricá. Durante os trabalhos, a pista será parcialmente interditada. Policiais do CPRv ( Comando de Polícia Rodoviária ) vão atuar no local para auxiliar os motoristas. Painéis do DER instalados ao longo da rodovia alertam os usuários sobre as obras no trecho.