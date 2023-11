Carro cai no canal da Ilha do Japonês, em Cabo Frio

Após mais de duas horas de operação, os agentes da Guarda Ambiental de Cabo Frio conseguiram retirar o veículo que havia caído no canal da Ilha do Japonês na tarde da última terça-feira (14). O automóvel, aparentemente "abandonado" pelo motorista, demandou a mobilização de um contingente composto por membros da guarda, Comsecarf e voluntários.

A operação contou com a participação de 15 pessoas e, de acordo com relatos da Guarda Ambiental, com a ausência de um “caminhão munck, a solução foi traçar uma estratégia e trabalhar com o empenho de todos. A maior dificuldade era o tempo, pois à medida que a noite chegava a maré subia e se não fosse removido rapidamente, o carro seria engolido pelo canal”.

Quando foi finalmente içado e inserido no reboque, o proprietário do veículo se apresentou. Ele foi conduzido à 126ª DP a fim de prestar esclarecimentos às autoridades. O automóvel, após sua retirada do canal, também foi encaminhado para a 126ª DP, onde o incidente foi oficialmente registrado.