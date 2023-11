Homem é morto a tiros em Araruama

Um homem foi morto na Rua Ceci, no bairro Outeiro, em Araruama, na Região dos Lagos, na última terça-feira (07). A vítima foi identificada pelo apelido de ‘’Mineirinho’’. De acordo com a Polícia Militar, o homem foi encontrado sobre a cama com perfurações de tiro no corpo. No local, os peritos encontraram cápsulas de calibre 9mm.

O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) e a ocorrência registrada na 118ª Delegacia de Polícia. Até o momento, não há informações sobre a autoria e motivação do crime. Ninguém foi preso.