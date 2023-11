Inscrições para o Concurso Público da Prefeitura de São Pedro da Aldeia terminam nesta terça-feira (31)

Terminam nesta terça-feira (31/10) as inscrições para o Concurso Público da Prefeitura de São Pedro da Aldeia, que oferece 294 vagas imediatas para cargos da Secretaria Municipal de Educação, além de cadastro reserva. Os interessados devem se inscrever de forma on-line, no portal do Instituto Brasileiro de Administração Municipal (https://www.ibam.org.br/). Clique aqui para acessar o Edital com todas as informações necessárias, incluindo o cronograma previsto.

O Concurso engloba a contratação de profissionais nos cargos de inspetor escolar, orientador educacional, professor docente I (Ciências, Geografia, História, Língua Inglesa, Língua Portuguesa e Matemática), professor docente Arte e Educação Física, professor docente II e supervisor pedagógico.



Todas as orientações estão disponíveis no Edital nº 01/2023.