Foragido por homicídio é preso em Cabo Frio, na Região dos Lagos

Um homem foragido da Justiça por homicídio foi preso na manhã desta terça-feira (17), em Cabo Frio, na Região dos Lagos. O criminoso, de 35 anos, era procurado pelo crime de homicídio qualificado.



De acordo com a Polícia Civil, o homem foi capturado por agentes da 126ª DP (Cabo Frio), após o levantamento de dados do setor de inteligência da distrital. Ele estava no bairro Monte Alegre, quando foi abordado pelos policiais.

O homem foi conduzido à 126ª DP, onde permanece preso. Ele será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá sob disposição da Justiça.