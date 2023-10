Polícia indica que corpo encontrado esquartejado pode ser de desaparecido

A polícia indicou que o corpo encontrado esquartejado em área de mata em São Pedro Aldeia na manhã desta sexta-feira (06), seja de Carlos Alberto da Silva Inácio, de 46 anos, que estava desaparecido desde o último domingo em Iguaba Grande, também na Região dos Lagos.

Segundo a Polícia Civil, agentes da 125ª DP (São Pedro da Aldeia), juntamente com o Corpo de Bombeiros e com o apoio da PM, localizaram o cadáver em estado avançado de decomposição em uma área de mata na Praia Linda, em São Pedro da Aldeia.

De acordo com informações preliminares, as investigações estavam apontando para o possível local onde Carlos Alberto poderia ter sido deixado após ter sido vítima de espancamento e homicídio.

O corpo, segundo a polícia, foi encontrado decapitado, esquartejado, queimado em pneus e enterrado em meio a uma trilha na mata, atrás da Rua Alagoas, no bairro Praia Linda, em São Pedro da Aldeia. O local passou por uma perícia minuciosa e o corpo foi removido e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para exames e identificação oficial.



Ainda conforme a 125ª DP, a camisa que Carlos Alberto usava no dia do desaparecimento foi encontrada rasgada e pendurada numa árvore.

O caso está sob investigação e as autoridades já identificaram um suspeito envolvido no caso. Um outro homem foi preso por associação ao tráfico, no momento em que ameaçava um comerciante sobre imagens de câmeras de segurança do estabelecimento, o fato pode indicar uma possível ligação entre os crimes.