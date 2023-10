Policial é filmado agredindo homem imobilizado em Saquarema

Um policial foi flagrado através de vídeos, agredindo um homem que já estava imobilizado. O caso aconteceu em Saquarema, na Região dos Lagos, na última segunda-feira (02). As agressões aconteceram durante uma fiscalização em bares no bairro Alvorada.



Nas gravações é possível identificar um homem imobilizado por dois agentes, um dos policiais segura o homem e o outro o agride no rosto com tapas. Em seguida, o policial autor das agressões coloca o joelho sob o pescoço do detido.

Confusão em Saquarema RJ .. pic.twitter.com/njODBbeYFr — Favela Caiu No Face (@Favelacaiunfce) October 3, 2023

Em outro momento, uma nova abordagem também assume um caráter mais agressivo e é gravada por uma mulher que estava no local, ela também chegou a ser questionada por um dos agentes sobre o motivo de estar gravando. Na abordagem, um homem reclama sobre a ação dos agentes que estavam levando um detido para a delegacia e é agredido por um tapa no pescoço, além de ser enforcado.

🚨 PMERJ - SAQUAREMA pic.twitter.com/YmdP6MZE9N — Blitz RJ Oficial (@blitzRJoficial) October 3, 2023

Segundo informações, o tumulto teria iniciado depois que os policiais quiseram revistar a bolsa de uma jovem, mas ele teria impedido e discutido com os agentes.

Procurada, a Polícia Civil informou que O caso foi registrado na 124ª DP (Saquarema) e encaminhado ao Juizado Especial Criminal (Jecrim). Em relação à abordagem e conduta dos policiais militares, a corporação afirmou que a apuração ficará a cargo da Justiça Militar.

Em resposta, a Polícia Militar afirmou estar apurando as circunstâncias do ocorrido. Leia na íntegra:

''A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que foi instaurado um procedimento apuratório para analisar as circunstâncias do ocorrido.

Cabe ressaltar que o comando da SEPM não compactua com quaisquer desvios de conduta ou crimes cometidos por policiais militares, punindo com rigor os envolvidos quando constatados os fatos.''