Etapa final da WSL em Saquarema contará com espetáculo aéreo da Esquadrilha Ceu

A Esquadrilha Ceu será uma das atrações do Corona Saquarema Pro apresentado por Banco do Brasil, etapa final do Challenger Series 2023, competição realizada pela World Surf League e que acontecerá entre 14 e 21 de outubro, na cidade fluminense. O espetáculo aéreo está programado para ocorrer no domingo, dia 15, às 16h30, na Praia de Itaúna.

Este será o segundo evento da WSL no país com demonstrações aéreas, após o Vivo Rio Pro 2023 - etapa mundial da Liga que movimentou mais de R$ 97 milhões em Saquarema - receber a Esquadrilha da Fumaça, grupo vinculado à Força Aérea Brasileira (FAB). Fundada em 2011, a Esquadrilha Ceu é uma entidade civil formada por ex-pilotos de caça da FAB, com mais de 25 mil horas de voo acumuladas.

"Estamos muito empolgados com mais uma demonstração aérea grandiosa em eventos da WSL na cidade de Saquarema, desta vez com a Esquadrilha Ceu. Queremos trazer e impactar a população local com a apresentação. Será um show de surfe que, unido a uma série de atrações, vai proporcionar um espetáculo completo ao público”, celebra Ivan Martinho, Presidente da WSL na América Latina.

“Será um momento especial para a Esquadrilha Ceu. Nosso objetivo é difundir os valores da Aviação Desportiva brasileira através de manobras acrobáticas precisas e emocionantes. Temos como intuito também despertar e estimular a paixão pelo voo ao público presente na Praia de Itaúna. Após diversas apresentações em eventos aeronáuticos civis e militares pelo país, será histórico para todos estar em uma das principais competições de surfe da América Latina”, afirma Coronel Salvatore, líder da Esquadrilha Ceu.

Leia também:



Homem é morto a tiros no Pé Pequeno, em Niterói



Suspeito é preso por manter esposa durante 21 anos em cárcere privado

O Corona Saquarema Pro é o torneio final da divisão de acesso à elite do surfe, responsável por selecionar os dez melhores surfistas masculinos e as cinco melhores atletas femininas no ranking global que estarão no Championship Tour (CT) 2024. Além da decisão, estão programadas diversas atrações para o público local e fãs da modalidade.



Sobre a World Surf League

A World Surf League (WSL) promove as principais competições de surfe no planeta, coroando os campeões mundiais desde 1976, com os melhores surfistas do mundo se apresentando nas melhores ondas do mundo. A WSL é composta por uma divisão de Circuitos e Competições, que supervisiona e opera mais de 180 eventos globais a cada ano; pela WSL WaveCo, que produz as melhores ondas artificiais de alta performance; e pela WSL Studios, com produções independentes de conteúdos e projetos com e sem roteiros.