PF realiza operação contra venda ilegal de anabolizantes em Arraial do Cabo

A Polícia Federal realizou, na manhã desta quinta-feira (28), a Operação Minotauro, que tem como objetivo combater uma organização criminosa responsável pela venda ilegal de anabolizantes em diversos estados. No Rio de Janeiro, será feita busca e apreensão em 7 cidades, dentre elas, Arraial do Cabo.

Ao todo, os agentes da PF cumprirão 22 mandados de busca e apreensão, sendo 9 deles no estado de São Paulo, 7 no Rio, 3 no Paraná, um em Minas Gerais, um no Espírito Santo e um no Ceará.

Além dos mandados, a Justiça também decretou o bloqueio dos perfis dos investigados no Instagram, uma vez que estes são utilizados para publicidade e comercialização dos anabolizantes. As contas bancárias dos investigados também foram bloqueadas.

Leia mais:

Três ficam feridos com granada jogada em ônibus na Av. Brasil

Polícia Civil conclui inquérito sobre atropelamento do ator Kayky Brito

O esquema criminoso que começou a ser investigado pela Delegacia de Polícia Federal em São José dos Campos, em São Paulo, revelou a existência de dezenas de encomendas vindas da Holanda e da China, apreendidas pela Receita Federal em Curitiba. Nessas remessas, que eram destinadas à casa de um dos investigados, em São José dos Campos, foi identificada a substância testosterona em forma de pasta, o que pode ser utilizado como matéria-prima para anabolizantes.

Os policiais identificaram e apreenderam também outras 233 encomendas que continham substâncias classificadas como anabolizantes, como enantato de testosterona, primobolan, durateston, masteron, dianabol, stanozolol, oxandrolona e hemogenim, todas com destino a diferentes estados estados do Brasil.

De acordo com a polícia, é possível que o grupo receba substâncias do exterior em forma de matéria-prima, para adulterar ou até mesmo fabricar o próprio anabolizante aqui no Brasil, onde o produto ilegal é vendido por meio de plataformas digitais.

Até o momento, não foi revelado o número de investigados, mas sabe-se que eles responderão judicialmente por falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais e associação criminosa. Caso sejam condenados, as penas podem chegar a 18 anos de prisão.