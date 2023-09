Homem é preso após furtar iPhone no Centro de Cabo Frio

Um homem foi preso em flagrante após furtar um iPhone no Centro de Cabo Frio, na Região dos Lagos, na tarde da última segunda-feira (25). O ladrão ainda tentou desbloquear o aparelho em diversas lojas de serviço de conserto de celular.

O crime ocorreu entre as Ruas Silva Jardim e Avenida Teixeira e Souza. A vítima estava parada, próxima a uma banca de jornal, com sacolas na mão e mexendo no celular. O ladrão chegou por trás da mulher, pegou o celular das mãos dela e fugiu logo em seguida. Momentos depois, ele começou a procurar por lojas que realizassem o desbloqueio do aparelho.

Em um dos estabelecimentos, uma funcionária que não quis se identificar, relatou em entrevista ao portal RC24H, que o suspeito deixou um outro aparelho na loja, da marca Samsung, para realizar um orçamento. Para isso, ele forneceu dados pessoais, nome completo e CPF, que auxiliaram nas investigações.



Ainda de acordo com a vendedora, o homem voltou pouco tempo depois com um iPhone 14 pedindo para que fosse desbloqueado. Os funcionários disseram que não era possível, já que estava bloqueado por iCloud.

Logo depois, o marido da vítima procurou o estabelecimento junto da Polícia Militar, afirmando que a última localização apontada pelo GPS era a loja. Neste momento, os funcionários se deram conta de que realmente se tratava de um celular furtado e alertaram outros comerciantes.

No final da tarde, a vendedora viu o mesmo homem passando com outra roupa em frente à loja. A funcionária alertou os outros comerciantes que contiveram o homem até a chegada da polícia.

Ele foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) e preso em flagrante por furto. O aparelho foi devolvido à proprietária.