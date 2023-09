Homem é preso em Cabo Frio por porte ilegal de arma

Um homem foi preso no Jardim Peró, em Cabo Frio, após ser flagrado com uma pistola na madrugada desta segunda-feira (25). De acordo com a Polícia Militar, os agentes estavam patrulhando a Rua Minas Gerais quando avistaram o indivíduo.

Ao notar a viatura da polícia, o homem tentou fugir, mas foi alcançado pelos agentes. Ele ainda tentou se desfazer da arma, jogando-a por cima de um muro, mas foi flagrado pelos policiais.

O criminoso, de 22 anos, confessou ser o proprietário da arma e foi preso. Ele já tinha duas anotações criminais, por associação ao tráfico de drogas e por tráfico de drogas.

Além da prisão em flagrante por porte ilegal de arma, os policiais apreenderam a pistola calibre ponto 40, um carregador e oito munições. Ele foi conduzido até à 126ª DP (Cabo Frio), e permanece preso.