Ação da PM para retirada de barricadas prende três na Região dos Lagos

Uma ação para retirada de barricadas em Cabo Frio e São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, resultou na prisão de três suspeitos, nesta quarta-feira (20). Drogas e arma também foram apreendidas no local.

A operação realizada por agentes do 25° BPM (Cabo Frio) e do 4° CPA durou cerca de nove horas e desobstruiu 24 pontos de barricadas em oito localidades.

Em Cabo Frio, a ação foi realizada em Manoel Corrêa, Boca do Mato, Rainha da Sucata e Monte Alegre. Já em São Pedro da Aldeia, os policiais estiveram em Porto do Carro, Vinhateiro, Ponta do Ambrósio e Parque Estoril.

Agentes desobstruíram 24 pontos de barricadas | Foto: Divulgação

Além da prisão de três acusados, os agentes apreenderam um revólver calibre 38, sete tabletes de 1kg de maconha, cinco tabletes de 1kg de cocaína, quatro celulares e uma balança grande.