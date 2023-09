Polícia prende dois em flagrante com armas e drogas em Saquarema

Grande quantidade de entorpecentes foi apreendida com os suspeitos - Foto: Reprodução

Grande quantidade de entorpecentes foi apreendida com os suspeitos - Foto: Reprodução

Policiais militares do 25º BPM (Cabo Frio) prenderam dois homens em flagrante, nesta quarta-feira (20), durante ação realizada no bairro do Retiro, em Saquarema, na Região dos Lagos.

Entre os itens apreendidos na operação estão armas, grande quantidade de drogas, dinheiro em espécie e outros materiais. De janeiro a julho deste ano, foram realizadas 65 apreensão de drogas e 104 autos de prisão em flagrante na Circunscrição Integrada de Segurança Pública (CISP) 124, que abrange os municípios de Saquarema, Bacaxá e Sampaio Correia. Os dados são do Instituto de Segurança Pública (ISP).

O caso foi registrado na 124ª DP (Saquarema).