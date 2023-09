Corpo de motorista de aplicativo é encontrado enterrado em Saquarema

O corpo do motorista de aplicativo que estava desaparecido desde a última quinta-feira (31) foi encontrado, na tarde desta segunda-feira (4), no bairro Guarani, em Saquarema, na Região dos Lagos.

O cadáver de Wellington de Oliveira, de 55 anos, foi achado enterrado e com ferimentos de arma branca após policiais desconfiarem de cimento fresco em quintal de uma casa na Rua do Faraó. O homem que estava no local confessou que havia acabado de enterrar um corpo, porém negou ter matado a vítima.

Leia também:

➢ PM captura homem condenado por estupro de vulnerável em Cabo Frio

➢ Rodovia em Saquarema tem duas interdições por quedas de árvores na mesma madrugada

Aos agentes, o suspeito afirmou que chegou em casa e se deparou com o corpo e, como já possui antecedentes criminais, preferiu enterrá-lo em vez de acionar as autoridades.

Os policiais do serviço reservado da Polícia Militar e da Polícia Civil chegaram até o endereço, nesta segunda (4), depois que receberam informações anônimas de que ruídos estranhos estavam vindos da casa.

Antes do corpo de Wellington ser encontrado, seu carro foi achado abandonado na manhã de sexta-feira (1º), após sua esposa entrar em contato com a seguradora do veículo, que informou que o carro estava no bairro Guarani, mesma região em que seu corpo foi enterrado.

O veículo estava com marcas de sangue no estofado, no teto e uma marca de sapato no banco de trás. A polícia foi acionada e registrou o desaparecimento do motorista. Desde então, os agentes já investigavam o paradeiro do desaparecido, uma vez que a família recebeu mensagens do celular do motorista como se fosse ele.

Wellington desapareceu após deixar a esposa na faculdade, na última quinta-feira (31), por volta das 20h, Ele teria informado que faria corridas por aplicativo até o horário de buscá-la na universidade, às 22h, mas não retornou.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio e o suspeito foi preso. O caso continua a ser investigado pela 124ª DP (Saquarema).