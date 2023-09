Parlamentares do Rio de Janeiro visitaram o Polo GasLub em Itaboraí

Autoridades visitaram as obras do complexo, em Itaboraí - Foto: Divulgação

A retomada das obras do antigo Comperj está sendo acompanhada de perto por parlamentares do Rio de Janeiro. A Petrobras está construindo em Itaboraí, atualmente, um polo para processamento do gás do pré-sal e investe num projeto de produção de lubrificantes interligado à refinaria Reduc.



Numa área de 45 quilômetros quadrados na cidade de Itaboraí estão as obras para concluir o Polo Gaslub com capacidade para 21 milhões de m³/dia de gás — e permitirá, assim, aumentar a oferta de gás nacional no mercado brasileiro.



O deputado federal Dimas Gadelha pontuou a importância do investimento e da qualificação dos profissionais.



"O investimento da Petrobras já está garantindo a retomada da empregabilidade para os moradores da região. Estamos buscando ampliar as oportunidades de qualificação para os moradores de São Gonçalo, Itaboraí aqui na unidade do Instituto Federal Fluminense, que já está funcionando, mas tem total capacidade de aumentar a oferta de cursos na área de energia e gás, estive lá recentemente e vou destinar recursos para a instituição", declarou Dimas.



A deputada estadual Zeidan falou sobre a importância do empreendimento estar numa região de grande importância e que precisa ser integrada.

"Itaboraí é uma cidade muito importante, sem falar que está ao lado de Maricá que é área do pré-sal e onde também estão investimentos na economia verde, pesquisas de hidrogênio limpo. Precisamos integrar as cidades de Itaboraí, Maricá e São Gonçalo para que os investimentos e potencialidades beneficiem toda a região, mas principalmente os trabalhadores daqui. O antigo Comperj e hoje Gaslub é um empreendimento que vai mudar o cenário nacional, mas sobretudo as nossas cidades", pontuou Zeidan, que participou da visita ao local e anteriormente esteve também em Brasília com o presidente da Petrobras Jean Paul Prates.



O empreendimento foi apresentado pelo Diretor de Produção Industrial, Willian França aos deputados federais Dimas Gadelha, Washington Quaquá e Reimont, além dos estaduais Zeidan, Verônica Lima, Renato Machado e Elika Takimoto.