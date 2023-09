Homem é morto em São Pedro da Aldeia

A Polícia Civil está investigando as circunstâncias da morte de um homem, encontrado morto com um tiro no rosto e tórax, na tarde deste sábado (9), no bairro São Matheus, em São Pedro da Aldeia.

A vítima, não identificada, usava blusa azul, bermuda verde e chinelos quando foi encontrada.

Leia também:

Criança de 3 anos é baleada dentro de carro no Arco Metropolitano

Homem mata a mulher e depois tira a própria vida em Niterói

O homem tinha ferimentos no rosto e tórax.

O caso foi registrado na delegacia de São Pedro da Aldeia.