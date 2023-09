Homem encontrado morto em Cabo Frio usava tornozeleira eletrônica

Um homem foi encontrado morto no Canal do Itajuru, em Cabo Frio, na tarde da última sexta-feira (8). De acordo com a Polícia Militar, o corpo não possuía marcas de violência, mas usava uma tornozeleira eletrônica.

A ocorrência foi registrada por volta das 14h30, quando moradores da região acionaram a PM, na Rua Jonas Garcia, alegando que pescadores teriam retirado o corpo, de um homem de cerca de 30 anos, da água.

Ao chegarem ao local, os agentes solicitaram que a 126ª DP, de Cabo Frio, realizasse perícia no local, mas não foi possível, já que o corpo havia sido encontrado na água. Sendo assim, foi solicitado que o cadáver fosse retirado da rua.

O caso foi registrado na 126ªDP, e segue sendo investigado pela Polícia Civil. Ainda não se sabe se o homem foi vítima de homicídio.