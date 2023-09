Parada LGBTI+ de Cabo Frio terá shows com Pepita e MC Rebecca

Agora é oficial: as cantoras Pepita e MC Rebecca vão sacudir o público da 18ª Parada do Orgulho LGBTI+ de Cabo Frio. A festa, promovida pelo Grupo Iguais e pelo Instituto Iguais, vai colorir a orla da Praia do Forte nos dias 9 e 10 setembro, a partir das 13h. A programação terá ainda show com drags e apresentação de DJS celebrando a diversidade.

Priscila Nogueira, mais conhecida como Pepita, será a atração principal do primeiro dia de evento. Atriz, apresentadora e cantora, ela é uma das primeiras funkeiras trans do Brasil. Possui cerca de 2,5 milhões de seguidores somente em uma de suas redes sociais.

O segundo dia da festa terá MC Rebecca como show principal. A cantora, nascida no subúrbio do Rio de Janeiro, conquistou seu espaço e em 2019, junto com Anitta, Lexa e Luíza Sonza, gravou a música “Combatchy”, que chegou a ser uma das mais ouvidas nas plataformas de streaming. As duas cantoras vão se apresentar no palco que será montado na orla da Praia do Forte. A Parada deste ano também terá um trio-elétrico, onde se apresentarão várias drags e DJs.

Com o tema “Nossa existência é singular, mas nossa luta é plural. Todes contra a LGBTIfobia!“, a 18ª edição da Parada conta com patrocínio master do Cabofolia, Beats, da Prefeitura Municipal de Cabo Frio e do Conselho Municipal de Turismo, com o apoio da página Humor Gay e do Cabo Frio Convention & Visitors Bureau, e patrocínio da Mega Planet Academia, Inverno D’Itália, Tecstore Imports, Ana Júlia Lanches, Chico Parafuso, Sure Check, Village Restaurante e La Kanna, além de promoção exclusiva da Rádio Litoral FM.

A coordenadora do Instituto Iguais, Glauce Bizzo, destaca que mais do que um evento com programação musical, a Parada Parada LGBTI+ de Cabo Frio tem o objetivo de levar ao público o combate à LGBTIfobia e o respeito às diferenças.

“A Parada LGBTI+ de Cabo Frio já é uma das maiores no estado do Rio de Janeiro, mas este ano queremos fazer da festa algo inesquecível. Serão dois dias de festa onde também teremos shows de Michelle Rosa, Michel Fos, Raylane Mendes e Karol Bastos; cover show com Gabi Monteiro; apresentação das drags Mikaella, Diva More, Tifanny e Mary Summers, e dos DJs GFreak, Brunet, Duda, Lucas de Paula, Petersen, Kevin, Barna, Joxx, Sabrina Sá, Geleia e Foley. Mas mais do que isso, queremos reforçar para toda a sociedade que a LGBTIfobia é crime e o quanto é importante o respeito às diferenças”, destaca a coordenadora do Instituto Iguais.

Ainda segundo ela, além dos dois dias de evento, a edição deste ano conta com a parceria com a empresa internacional Chembio, que estará distribuindo 500 autotestes para HIV, o Sure Check. “A pessoa poderá pegar, e levar pra casa e se autotestar”, afirma.

Confira a programação:

SÁBADO 09/09

DJS – GFreak, Brunet, Duda, Lucas de Paula, Petersen

DRAGS – Tifanny, Mary Summers

SHOWS – Michelle Rosa, Michel Fos, Raylane Mendes

SHOW PRINCIPAL: Pepita

DOMINGO 10/09

Concentração do trio elétrico em frente ao Play Gui

DJS – Kevin, Barna, Joxx, Sabrina Sá, Geleia, Foley

DRAGS – Mikaella, Diva More

COVER SHOW: Gabi Monteiro

SHOW: Karol Bastos

SHOW PRINCIPAL: Rebecca