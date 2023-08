Adolescente morre em acidente de trânsito em Saquarema

Uma adolescente foi morta por conta de um acidente de trânsito em Saquarema, município da Região dos Lagos, durante a noite do último domingo (14/08). Além dela, outras duas pessoas também ficaram feridas com a colisão, que aconteceu na Avenida Saquarema.

Segundo relatos de testemunhas, um carro de passeio que ia em direção ao Centro da cidade perdeu o controle enquanto passava pela via e acabou colidindo de frente com um ônibus que vinha no sentido oposto. Com o impacto da batida, o veículo acabou arremessado contra o muro de um imóvel no endereço.

Nenhuma das pessoas que estavam no ônibus ficou ferida. Já no carro de passeio, uma adolescente não resistiu ao impacto da batida e morreu na hora. agentes do Corpo de Bombeiros foram acionados ao local e constataram o óbito, além de socorrerem os outros dois homens que estavam no veículo.

Os homens foram levados para o Hospital Municipal Porphírio Nunes de Azevedo, que fica na cidade. Um deles chegou lá em estado grave e precisou ser transferido para o Hospital Municipal Nossa Senhora de Nazareth, em Bacaxá. Ele já teve o quadro de saúde estabilizado, mas segue internado.

Já o outro recebeu alta hospitalar nesta segunda (14/08). A vítima fatal foi sepultada durante esta tarde, em um cemitério que fica atrás da Igreja de Nossa Senhora de Nazareth, no Centro de Saquarema.