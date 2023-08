Segurança Presente prende homem por assaltar cinco taxistas

Agentes do Segurança Presente prenderam, na quarta-feira (09 de agosto), um homem apontado como responsável por assaltos a cinco taxistas em Volta Redonda. A prisão aconteceu na Avenida Amaral Peixoto, no Centro da Cidade.

A prisão ocorreu após o suspeito pegar um táxi na Rua Nossa Senhora das Graças, próximo do Hospital São João Batista, onde pediu uma corrida até as Agulhas Negras. Aproveitou uma rua mais deserta e anunciou o assalto. Além dos pertences, ele fugiu com o veículo da vítima. Ocorre que o carro possui um sistema de alarme e foi bloqueado alguns quilômetros depois.

Sem saber a localização do veículo, a vítima pediu ajuda aos policiais do Segurança Presente na Avenida Amaral Peixoto, já no Centro da Cidade. Foi neste momento que o taxista viu o suspeito, inclusive, ainda usando alguns dos seus pertences. Detido, foi levado para a 93²DP (Volta Redonda), onde outros três taxistas o reconheceram por praticar assaltos desde sábado na cidade.

Em todos os assaltos, o homem sempre pedia uma corrida em áreas centrais para locais mais afastados, onde realizava os roubos. Um deles, ocorrido no sábado, foi flagrado pelo sistema de monitoramento de câmeras da cidade, e acabou acionando o sistema integrado de Volta Redonda. Os agentes do Segurança Presente passaram, então, a monitorar as características do suspeito, que era o mesmo envolvido e foi reconhecido pelo taxista.