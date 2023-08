Pitbulls atacam e matam cadela de estimação em Itaboraí; vídeo

Três cachorros da raça pitbull atacaram e mataram uma cadela que passeava com sua dona, uma adolescente de 13 anos, em Itaboraí, na tarde dessa quarta-feira (9). O outro cachorro da família conseguiu ser salvo do ataque de fúria dos cães pela adolescente, que precisou fugiu do local para não ser mordida.

Segundo os tutores da cachorra atacada, os pitbulls que a mataram teriam fugido de casa no mesmo dia do ataque. Essa, no entanto, não teria sido a primeira vez que os animais escaparam.

"Há menos de um mês isso já tinha rolado. Esses mesmos cachorros mataram um outro cão na rua. Dessa vez, minha cadela foi morta, e o outro escapou porque minha filha conseguiu fugir. Mas a minha própria filha poderia ter sido vítima também", diz Victor Cesar, de 37 anos.

Pessoas que testemunharam o ataque teriam visto um carro passar pouco tempo depois e recolher os pitbulls. Uma mulher teria colocado os cachorros dentro de um carro e fugido do local, sem prestar socorro à cadela atacada e à adolescente, dona do animal.



O morador de Itaboraí fez boletim de ocorrência na delegacia do município. De acordo com a 71ª DP (Itaboraí), o tutor dos animais foi identificado e intimado para prestar esclarecimentos na delegacia, e outras diligências estão em andamento para esclarecer o caso.





Imagens mostram cães atacando cadela Divulgação