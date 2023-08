Família busca informações sobre jovem desaparecido em Araruama

Matheus mora com a mãe em Araruama e a família acredita que ele possa estar em alguma cidade da Região dos Lagos - Foto: Divulgação

Matheus mora com a mãe em Araruama e a família acredita que ele possa estar em alguma cidade da Região dos Lagos - Foto: Divulgação

A família de Matheus Felipe de Oliveira, de 21 anos, morador de Araruama, na Região dos Lagos do Rio, está em busca de informações sobre o paradeiro do jovem, que fugiu de casa há cerca de três meses, mas, há um, não é mais visto pelas redondezas.

"O Matheus tem esquizofrenia e é acompanhado pelo Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). Meu filho saiu de casa há três meses, mas estava por aqui nas redondezas, já que muitas pessoas aqui da região conhecem ele e o viam. Porém, há um mês ele não é mais visto por aqui. Estou divulgando em todos os lugares", declarou Maria Socorro, mãe do jovem.

Leia mais



➢ Mega-Sena sorteia hoje prêmio acumulado em R$ 75 milhões

➢ Polo Gastronômico do Fonseca é aprovado na Câmara de Niterói

Matheus mora com a mãe em Araruama e a família acredita que ele possa estar em alguma cidade da Região dos Lagos.



"Essa não é a primeira vez que ele foge de casa. Ele costuma ficar um tempo, toma os medicamentos e de repente vai embora. Acredito que possa estar pelas redondezas", contou a mãe.

Matheus já esteve desaparecido antes e chegou a ficar um mês e quinze dias internado no Hospital Psiquiátrico de Jurujuba, em Niterói | Foto: Divulgação

Matheus já esteve desaparecido antes e chegou a ficar um mês e quinze dias internado no Hospital Psiquiátrico de Jurujuba, em Niterói. De acordo com relatos da mãe, ele estava andando pela ponte Rio-Niterói quando uma ambulância o "resgatou" e levou ao hospital.

"Como já haviam fotos dele espalhadas, os profissionais da ambulância o viram desnorteado na ponte, em direção à Niterói, e o levaram para Jurujuba. As médicas do Hospital entraram em contato com o CAPS daqui de Araruama e avisaram que ele havia sido encontrado e internado, mas após um mês recebeu alta e voltou para casa, mas não durou muito tempo", afirmou a mãe de Matheus.

A família, que registrou o desaparecimento na 118ª DP (Araruama), pede que caso alguém tenha alguma informação sobre Matheus, entre em contato pelo número (21) 99975-9117.