Polo Gastronômico do Fonseca é aprovado na Câmara de Niterói

O Projeto de Lei nº 146/22 é de autoria do vereador Jhonatan Anjos (PDT) e coautoria do vereador Andrigo de Carvalho (PDT) - Foto: Reprodução

O Polo Gastronômico do Bairro Chic, no bairro Fonseca, foi aprovado em segunda discussão na Câmara Municipal de Niterói e em breve deve ser sancionado pelo prefeito Axel Grael. O Projeto de Lei nº 146/22, de autoria do vereador Jhonatan Anjos (PDT) e coautoria do vereador Andrigo de Carvalho (PDT), cria o Polo Gastronômico, cultural e de lazer do Bairro Chic, reconhecendo o potencial de crescimento econômico da região, além de sua vocação para a cultura.

O vereador Jhonatan Anjos, morador do bairro e entusiasta da cultura, comemora e diz que com o avanço do projeto a região receberá mais emprego, renda e investimentos.

"É uma conquista importante para o Bairro Chic e o Fonseca como um todo. Tenho lutado muito para que a Zona Norte seja reconhecida e valorizada por suas vocações. O Bairro Chic já é referência em termos de bares e restaurantes, seja na hora do almoço ou no happy hour, e com a criação do Polo Gastronômico essa área vai ser potencializada, agitando a economia local, trazendo emprego e renda, além dos investimentos previstos. É o Fonseca mostrando para a cidade sua potência econômica e cultural! A ideia também é incluir o Polo do Bairro Chic no roteiro turístico oficial de Niterói", ressalta o vereador.

Fica reconhecido como Polo Gastronômico, Cultural e de Lazer o espaço urbano delimitado pela Rua Antônio Silva, no trecho compreendido entre as Ruas Manoel De Areal e Manoel João Gonçalves, e a Rua Manoel De Areal, no trecho compreendido entre as Ruas Zoraida Brasil Alcântara e Alameda São Boaventura, no bairro do Fonseca.

O texto do Projeto de Lei prevê que o Poder Executivo atue no sentido de apoiar a implementação e o desenvolvimento do Polo Gastronômico quanto à adequação de trânsito para veículos e pedestres, aumento de vagas para estacionamento, adequação de calçadas, instalação de sinalização vertical com indicação do Polo, organização da área de lazer, inclusão do Polo no roteiro turístico oficial do Município, circulação de informativo sobre eventos e atividades culturais do Polo, entre outras medidas.