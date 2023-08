Prefeitura de Araruama vai inaugurar a “Orla Oscar Niemeyer”

Junto com o turismo, o novo cartão-postal do município será de suma importância para o desenvolvimento econômico e a geração de empregos da cidade - Foto: Divulgação

Junto com o turismo, o novo cartão-postal do município será de suma importância para o desenvolvimento econômico e a geração de empregos da cidade - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Araruama vai inaugurar no dia 19 de agosto, às 16h30, a Orla Oscar Niemeyer”. A obra tem 10.827 metros de extensão e integra 09 praias, com instalação de postes imperiais, acessibilidade, rampa de acesso às embarcações, calçadão com 4,80 metros de largura, 3 pontes arqueadas ligando as praias Salinas x Centro, Pontinha x Amores, Coqueiral x Barbudo.



O local será transformado em um verdadeiro museu a céu aberto onde cada praia vai receber a exposição de réplicas de grandes obras e monumentos do saudoso arquiteto Oscar Niemeyer.

As réplicas estarão instaladas em pontos estratégicos da orla, eternizando a história do arquiteto com o município de Araruama, onde possuía casa de veraneio no bairro Coqueiral. Conhecido no mundo inteiro pelo planejamento arquitetônico de vários edifícios públicos de Brasília e outras cidades do Brasil.



Serão instaladas 8 réplicas:

-Sambódromo (Praia do Barbudo)



-Museu Oscar Niemeyer (Praia do Coqueiral)



-Memorial JK (Salinas Branca)



-Catedral de Brasília (Praia da Pontinha)



-Igreja da Pampulha (Náutico)



-Museu de Arte Contemporânea MAC (Praia dos Amores)



-Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer (Pontinha do Outeiro) -Memorial da América Latina (centro).



Oscar Niemeyer é um dos maiores representantes da arquitetura moderna mundial e motivo de orgulho. “Com certeza, além da importância cultural, o projeto vai potencializar ainda mais o turismo em Araruama”, ressaltou a prefeita Livia de Chiquinho.



Junto com o turismo, o novo cartão-postal do município será de suma importância para o desenvolvimento econômico e a geração de empregos da cidade.