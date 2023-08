Saquarema participa do lançamento do Pacto Estadual de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher

Nesta segunda-feira, 07 de agosto, uma equipe da Secretaria Municipal da Mulher esteve na cidade do Rio de Janeiro para representar a Prefeitura de Saquarema na reinauguração do primeiro Centro Integrado de Atendimento à Mulher do Estado e para o lançamento do Pacto Estadual de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher.

Com 22 anos de história, o CIAM Márcia Lyra, que funciona no Centro do Rio, foi revitalizado e equipado para continuar sendo um pilar de suporte para as mulheres, oferecendo atendimento psicológico, jurídico e social. Durante a reinauguração, a equipe da secretaria aproveitou para alinhar o acesso de enfrentamento à violência para Saquarema, visando a reativação do NUAM- Núcleo de atendimento à mulher na delegacia da cidade.

Logo depois, seguiram para o salão nobre do Palácio Guanabara, lançamento do Pacto Estadual de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher. O evento contou com a presença do governador Cláudio Castro, do vice-governador Thiago Pampolha e da secretária de Estado da Mulher Heloisa Aguiar.

Desenvolvido em parceria com outras 20 secretarias estaduais e instituições públicas, o pacto propõe 112 ações direcionadas à prevenção e ao combate à violência de gênero, além de promover assistência e garantia de direitos às vítimas.

Originado de um esforço coletivo entre diversos setores da sociedade, o Pacto se alinha à Lei Maria da Penha e aos tratados internacionais de direitos humanos. Seu objetivo principal é reduzir a desigualdade de gênero e fortalecer as políticas públicas para mulheres.