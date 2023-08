Casal é executado a tiros em Iguaba Grande

Um casal foi morto a tiros na noite do último domingo (6), em Iguaba Grande, na Região dos Lagos do Rio. As vítimas, identificadas como Márcia Onila Lopes, de 43 anos, e Marcelo Wilson de Oliveira, de 30 anos, foram alvejadas em um bar no bairro Vila Nova.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada para verificar disparos de arma de fogo no local e, ao chegarem, os policiais encontraram o casal caído com vários ferimentos causados por tiros.

Testemunhas informaram que dois homens a pé e encapuzados passaram pelo local e dispararam contra o casal, fugindo em seguida. Ainda segundo informações, os mesmos traficavam no local.

O Corpo de Bombeiros e a perícia foram acionados para a remoção das vítimas. A ocorrência foi registrada na 129ªDP.