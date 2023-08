PM prende homem apontado como gerente do tráfico de Saquarema

Na manhã do último sábado (05), um homem foi preso por tráfico de drogas no bairro de Ipitangas, em Saquarema, na Região dos Lagos.

De acordo com as informações, os militares estavam em patrulha pela Rua Várzea do Carmo, no bairro de Ipitangas, quando viram dois homens correndo para uma área de mata. Após realizarem um cerco tático, os agentes conseguiram abordar um deles, que foi detido com 35 pedras de crack, 28 buchas de maconha, 60 reais em espécie e um celular da marca Samsung.

Leia também:

➣ Dois homens são baleados em menos de 24h em São Gonçalo

➣ Moradores denunciam furtos por usuários de drogas no Centro de SG

De imediato, o homem se identificou como gerente do tráfico do local e foi conduzido para a 124ª DP (Saquarema) no banco de trás da viatura por problemas respiratórios. Durante o deslocamento, o celular apreendido tocou diversas vezes por um contato identificado como ‘’FG’’.

Questionado, o homem informou se tratar do dono do movimento conhecido como ‘’Frango’’, que está preso e gostaria de "desenrolar" com os agentes. Os policiais negaram a tentativa de suborno e seguiram com o suspeito para delegacia, onde ele permaneceu preso.