Saquarema se transforma na capital mundial do Kitesurf e Wingfoil

Dos dias 28/07 a 13/08, Saquarema sediará a Copa Kitley The Tour 2023, um evento inédito que reunirá pela primeira vez uma etapa do calendário do Circuito Brasileiro de Kitesurf e também do Campeonato Mundial de Kitesurf e de Wingfoil. Os principais atletas nacionais e internacionais dessas modalidades, incluindo os atuais campeões mundiais, estarão nas areias da Praia de Itaúna para mostrar ao público um grande espetáculo com manobras incríveis e disputas acirradas.

Ao todo serão quatro competições sendo uma etapa do Circuito Mundial de Kitesurf na modalidade Kitewave – GKA, uma etapa do Circuito Mundial de Wingfoil – GWA, uma etapa do Circuito Brasileiro de Kitesurf – CBK e uma etapa do SRC – Speed Race Challenge. Neste fim de semana, de 28/07 a 30/07, os melhores atletas do esporte nacional disputam o CBK – Circuito Brasileiro de KiteWave. E, durante a semana, de 31/07 a 12/08, chega a vez dos maiores atletas do mundo entrarem na água para cortar o mar de Saquarema na disputa dos Mundiais de KiteSurf e Wingfoil. Fechando o maior evento de Kitesurf já realizado em Saquarema, de 11/08 a 13/08, haverá a disputa inédita e eletrizante do Speed Race Challenge – SRC, que pela primeira vez acontece no Brasil, nas categorias Bidirecional, Wave, Hydrofoil, Wingfoil e Fórmula Kite.

Segundo um dos organizadores do evento, Rafael Prata Duarte, a Copa Kitley The Tour foi idealizada para rodar vários Estados com o intuito de valorizar os atletas e prestigiar o público das diversas regiões do país, além de divulgar ao mundo os melhores picos para a prática de esportes náuticos no Brasil. A premiação da etapa nacional é de R$60.000,00.

“É muito bom poder receber eventos de diversas modalidades esportivas em nossa cidade. Mais uma vez, Saquarema ganha destaque na vitrine mundial do esporte e estamos contentes em receber os atletas, equipes e amantes do Kitesurf. Com certeza é um evento que gerará emprego e renda para a nossa cidade!”, afirmou a Prefeita Manoela Peres.

Além das competições, o público vai contar com várias atividades que vão acontecer simultaneamente no Palco Mundo, Palco Mulher e Palco Terra, montados ao lado da área de competições, na Praia de Itaúna!

A organização do evento orienta que as pessoas acompanhem o Instagram @revistakitley para receber informações atualizadas sobre os horários das competições e atividades, uma vez que esses esportes dependem do calendário de ventos e de ondas. Considerada referência em eventos de Kitesurf Nacional, a Kitley é a única que tem os direitos de realizar eventos da etapa mundial da modalidade no Brasil. A empresa é homologada pela GKA – Global Kitesports Association, entidade oficial sancionada pela World Sailing e pela GWA – Global Wingsports Association.