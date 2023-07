Acusado de tráfico é preso com 800 pinos de cocaína em Cabo Frio

Um homem de 23 anos foi preso na madrugada desta sexta-feira (28), com 800 pinos de cocaína, em Cabo Frio, na Região dos Lagos. De acordo com a Polícia Militar, a prisão ocorreu na Rua Bernardino Soares, no bairro Jardim Esperança.

Os agentes receberam a denúncia de que o suspeito estava traficando drogas na região. Quando a equipe chegou ao local, encontrou o acusado em um carro.

Através de buscas realizadas no veículo, os policiais localizaram uma mochila com 800 pinos de cocaína e um celular. O criminoso confessou fazer parte do tráfico de drogas e apontou três locais onde havia mais do material entorpecente, mas os agentes não encontraram nada.

O homem foi encaminhado para a 126ª DP (Cabo Frio), onde foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Ele foi encaminhado para o sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça. O veículo ficou apreendido.