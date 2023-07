Saquarema realizará 4ª Edição da Campanha de Adoção de Animais

Para mais informações, basta entrar em contato com a equipe da Secretaria Municipal dos Direitos dos Animais através do e-mail - Foto: Divulgação

Neste sábado, 29 de julho, a Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal dos Direitos dos Animais, vai realizar a quarta edição da Campanha de Adoção de Animais Domésticos no município.

O evento acontecerá das 09h às 13h, na Praça do Bem Estar, no Centro da cidade. Além da busca de um novo lar para os bichinhos, a campanha contará com ações de conscientização e palestras sobre os cuidados com os animais domésticos, ministradas por alunos do curso de Medicina Veterinária, da Universidade de Vassouras, brechós, lojinha de acessórios Pet, representantes de rações e medicamentos, além de barraquinhas de lanche e de artesanato. O público também poderá participar de um show com o cantor Luiz Terra.

Assim como nas outras três edições, todos os animais adotados são vermifugados e vacinados. Os interessados em adotar os pets devem apresentar documento de identidade, CPF e comprovante de residência, além da assinatura do Termo de Adoção Responsável. Para mais informações, basta entrar em contato com a equipe da Secretaria Municipal dos Direitos dos Animais através do e-mail: smdireitoanimal@gmail.com