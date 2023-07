Prefeitura apresenta o “Saquarema Surf Pro AM 2023”

Entre os dias 20 e 23 de julho, Saquarema será palco para mais uma grande competição de surf. O maracanã do surf receberá a segunda etapa do Circuito Estadual de Surfe. Após receber os maiores nomes do esporte mundial na Praia de Itaúna, o local será invadido pela a nova geração do esporte.

O “Saquarema Surf Pro AM 2023” contará com competições profissionais e júnior, distribuídas em dez categorias: Profissional, Sub-18, 16, 14 e 12, todas com divisões masculina e feminina. A etapa profissional terá um nível “3A”, além de uma premiação que será distribuída de forma proporcional entre homens e mulheres.

Para os competidores juniores, essa etapa terá o mais alto nível de importância, pois será fundamental na definição dos campeões estaduais e na seleção da equipe do Rio para o campeonato brasileiro de 2024.

“Para nós é um prazer receber mais uma etapa do Estadual de Surf. Um evento de grande importância para as categorias de base de todo Estado do Rio de Janeiro e para nossos alunos do CT de Surf que também estarão participando dessa grande competição, colocando em prática tudo que vem sendo treinado” disse Rafael Castro, Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Turismo de Saquarema.



O Saquarema Surf Pro AM 2023 é apresentado pela Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo. A realização do evento é da Federação de Surfe do Estado do Rio de Janeiro com suporte da ASS – Associação de Surf de Saquarema. Todo o evento será transmitido ao vivo no canal da Federação Estadual no YouTube.