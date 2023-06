Praia das Pedrinhas ganha novas cores

Mais um paredão está recebendo o colorido do “Cidade Ilustrada”: a Praia das Pedrinhas, às margens da BR-101. O projeto está levando para a região tons de amarelo, laranja, roxo e lilás. Além de desenhos que lembram a cultura local, como a beleza do famoso pôr do sol, peixes, pescadores e caranguejos.

A pintura da Rua Ponta Grossa já foi concluída. Em seguida, após finalizar o paredão da Rua Sérgio Martins de Carvalho, o projeto vai tomar conta da Praça da Praia das Pedrinhas com as suas cores.

E os moradores aprovaram as artes e o colorido. A aposentada Dona Lucinéia Silva, de 57 anos, gostou da ideia de chegar na janela e ver a nova pintura.

“Olha que coisa mais linda isso que estão fazendo. É uma arte muito bonita. Antes eu acordava e via um muro sem graça. Agora, eu abro a janela e já vejo essas cores vivas, alegres. A gente começa até o dia melhor”, brincou.

O Cidade Ilustrada foi idealizado pelo prefeito Capitão Nelson ainda no seu primeiro ano de governo. O prefeito recebeu em seu gabinete um grupo de grafiteiros da cidade com o objetivo de desenvolver uma iniciativa que proporcionasse um ambiente agradável, além de conscientizar a população sobre a necessidade de conservar os locais públicos, melhorando o aspecto de diversos pontos do município.

O “Cidade Ilustrada” já coloriu o Alcântara , Marambaia, Colubandê, Tribobó, Maria Paula, Jardim Catarina e Santa Luzia. O projeto tem apoio da Secretaria de Meio Ambiente e da Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo.