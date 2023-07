Prefeitura promove baile julino em São Pedro da Aldeia

Evento será nesta sexta (21/07) na Casa do Artesão com aulões de forró e quadrilha - Foto: Divulgação

Os praticantes, fãs e admiradores da arte da dança poderão aproveitar uma programação temática nesta sexta-feira (21/07), com a realização do 3º Baile de Dança de Salão da Secretaria de Cultura de São Pedro da Aldeia. O evento vai homenagear a tradição da festa de São João e vai contar com aulões de forró, quadrilha, animação cultural e brincadeiras. As atividades terão início às 19h30, na Casa do Artesão, com a participação de convidados especiais, instrutores e alunos da Escola de Artes Municipal Diretora Luiza Maria Leal Mendes. A entrada é gratuita.

O secretário municipal de Cultura, Thiago Marques, falou sobre a realização do evento. “Estamos na terceira edição do nosso Baile de Dança de Salão, muito felizes com o sucesso dessa ação. Temos tido um retorno muito positivo tanto do público quanto dos artesãos da Casa, que têm tido a possibilidade de apresentar o seu trabalho para um número maior de visitantes. Também tem sido uma excelente oportunidade de lazer e de divulgação das atividades da nossa Escola de Artes junto às turmas de Dança de Salão. Aproveitamos para reforçar o convite a todos para estarem conosco neste próximo Baile, que será especial porque estaremos em clima de festa julina com direito a quadrilha e muita diversão”, disse.

Além dos aulões do forró, a programação vai contar com a participação especial do artista convidado Charles Mendes com a divertida personagem Keitti, que promete animar a festa. O baile e os aulões de forró serão conduzidos pelo professor Alex Sales, mais conhecido como Leleki, instrutor de Dança de Salão da Escola de Artes Municipal. A orientação é que as duplas e casais compareçam vestidos à caráter e, de preferência, com calçados fechados que permitam uma boa conexão com o piso e movimentos amplos.

A Casa do Artesão fica localizada na Praça Hermógenes Freire da Costa, no Centro.