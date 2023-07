Férias de julho em Cabo Frio: confira a programação

A boa mesa de inverno e os eventos culturais e esportivos aguardam quem escolher Cabo Frio para curtir as férias de julho! Nos dias 22 e 23 tem a primeira edição do Festival Sesc de Inverno, com shows de Mart’nália (22/07) e Alceu Valença (23/07), na Praia do Forte. No dia 30, a corrida Forte Run promete colocar os atletas para suarem em meio a belos cartões-postais da cidade, como as praias das Dunas e do Foguete, além do Forte São Mateus. “Estamos muito felizes em sediar os eventos. E muito honrados pelo Sesc RJ ter escolhido Cabo Frio como uma das sedes do tradicional Festival de Inverno 2023”, comenta Maria Inês Oliveros, presidente do Cabo Frio Convention & Vistors Bureau.

Feijoada pé na areia

Para os fãs de um dos pratos mais suculentos da gastronomia brasileira, o Hotel Premium Recanto da Passagem, na orla do bairro, oferece, todos os domingos, a feijoada com música ao vivo, das 12h às 16h. O almoço é aberto ao público e servido no Snack Premium, espaço de frente para o Canal, com belíssima vista. O prato serve duas pessoas e sai a R$ 75. De dar água na boca! As reservas podem ser feitas pelo whatsapp: (22) 9-9221- 2874.

Já aos sábados, durante o mês de julho, o mesmo hotel oferece delícias de São João no Café da Manhã Junino, também aberto ao público. O buffet está disponível das 7h30 às 10h30 e é preciso fazer reserva pelo whatsapp: (22) 9-9221- 2874 (todos os dias, o hotel oferece café da manhã aberto ao público, mediante reserva).

No charmoso restaurante José, também na orla da Passagem, o menu de inverno convida a saborear os Fondues de Chocolate e de Queijo, disponíveis todos os dias, a R$ 89 para duas pessoas. E de segunda a quinta, a partir das 18h, os fãs de caldos e massas encontram uma deliciosa promoção, com as delícias saindo a preços especiais: caldos a partir de R$ 35, e massas, a partir de 59.

Já o Hotel Nova Onda, pertinho da praia do Forte, segue com o tradicional Café Colonial, servido todos os dias, das 17h30 às 22h. No buffet, dezenas de itens doces e salgados.

Festival de Inverno & Forte Run

A Praia do Forte será palco dos shows de Mart’nália (22/07) e Alceu Valença (23/07), às 20h. Antes disso, o DJ set Gira Vinil comandará a festa (22 e 23/07, às 18h).

O público da cidade ainda poderá assistir à apresentação do espetáculo circense “O Homem Foca” (22/07, às 16h); participar da experiência “O Sumidouro de Ágreda”, por meio de óculos de realidade virtual (22 e 23/07, das 15h às 17h); e de batalhas de ritmos entre os Imperadores da Dança x GW Cia da Dança (23/07, às 16h); e apreciar a intervenção de artes visuais “Vem Pra Luta Amada” (22 e 23/07, das 15h às 19h). Para os pequenos, “Ponto de Leitura e Mediação de Leitura Criativa”, com Kekerê Infâncias (22 e 23/07, das 15h às 17h).

Já a turma da corrida tem encontro marcado dia 30, na Forte Run. A competição de 6 e 12 km (e, também, Caminhada 3km) percorre belos cartões-postais da cidade, como o Canal do Itajuru, o Bairro da Passagem, a orla da praia do Forte e o Forte São Mateus. As inscrições já estão abertas e podem ser feita pelo link https://meelink.bio/seven.