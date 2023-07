Ação “Um Dia no Parque” será realizada em Saquarema

No dia 23 de julho, a Prefeitura de Saquarema participará de um evento importante. Com o tema: “É hora de cuidar do nosso lar!”, a população poderá participar do evento Um Dia No Parque 2023. A iniciativa tem como objetivo a valorização das unidades de conservação por meio da visitação.

Em sua sexta edição, a campanha espera ultrapassar o número de cerca de 100 mil pessoas e 360 parques, reservas e outros tipos de áreas protegidas em todo o país, que participaram no ano passado.

Em Saquarema, a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo é a responsável pela ação, que ocorrerá no segundo trecho da Trilha TranSaquarema. O encontro será a partir das 07 da manhã, na sede da Secretaria de Agricultura (Rodovia Amaral Peixoto, km 52, Sampaio Corrêa, próximo ao posto Voo Livre). Participe!