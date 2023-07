Vigilância Sanitária orienta agentes sobre controle de pombos em SG

A Vigilância Sanitária vai realizar mais uma capacitação. Desta vez, os beneficiados serão os agentes de controle de endemias, que receberão instruções atualizadas sobre o controle de pombos e da doença esporotricose. A qualificação acontecerá no auditório da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj), no Patronato, no dia 18 de julho, das 9h às 13h. A qualificação é gratuita, aberta à população e não há necessidade de inscrição prévia. Estão disponíveis 250 vagas.

O principal objetivo desta qualificação é orientar os servidores e moradores sobre os cuidados básicos para evitar a contaminação das doenças transmitidas pelos pombos e esclarecer sobre a esporotricose, que é uma doença transmitida, em áreas urbanas, principalmente por acidentes provocados pelos felinos domésticos (os gatos).

“Temos observado um aumento na população de pombos nas áreas públicas de nossa cidade. Esses animais são responsáveis pela transmissão de várias doenças. Por esse motivo, a Vigilância Sanitária vai instruir os agentes e a população para aprimorar o conhecimento sobre estas aves urbanas, tendo como objetivo controlar a população e o seu manejo ambiental”, disse o veterinário da Vigilância Sanitária de São Gonçalo, Sílvio Pimentel Lopes, que palestrará sobre o assunto.

Após a qualificação, os participantes atuarão como multiplicadores das informações em saúde e, consequentemente, conseguirão diminuir as doenças na cidade.

A Vigilância Sanitária ainda vai realizar – até o fim do ano – várias outras capacitações para diferentes setores. O objetivo é orientar sobre as regras e leis que são observadas pelos fiscais da Vigilância Sanitária durante as fiscalizações. A intenção é, através da parceria, da educação em saúde, melhorar a qualidade de vida da população.