Prefeito de Cabo Frio segue internado em Niterói

Hospitalizado na última sexta-feira (30/07), o prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio (PDT), de 78 anos, segue internado no Complexo Hospitalar de Niterói (CHN). Segundo informações de um boletim médico divulgadas pleo jornal "O Dia" nesta quarta-feira (05/07), seu estado de saúde se agravou nos últimos dias e ele teria sido submetido a uma entubação.

A informação ainda não foi confirmada pela Prefeitura Municipal de Cabo Frio, que informou não ter ocorrido nenhuma mudança no quadro de Bonifácio desde a última segunda (03/07), quando foi emitido o último comunicado oficial do órgão sobre o assunto. Segundo o texto, o estado dele era estável e a internação só aconteceu para fins de suplementação alimentar.

Apesar disso, o boletim da unidade de saúde, de acordo com "O Dia", seu quadro teve uma piora e o câncer contra o qual luta entrou em estado de metástase. O prefeito foi diagnosticado com um câncer no fígado a cerca de três anos. Em tratamento quimioterápico, ele foi levado ao Hospital na sexta (30/07) para receber reforço nutricional após passar por efeitos colaterais do tratamento.



José Bonifácio cumpre seu terceiro mandato a frente do executivo de Cabo Frio. Sua primeira passagem pela Prefeitura aconteceu entre 1977 e 1983. Dez anos depois, ele voltou a cadeira de prefeito, para governar de 1993 a 1996. Antes de retornar ao cargo novamente em 2020, ele foi eleito deputado estadual pelo rio e passou por algumas Secretarias do Governo do Estado.