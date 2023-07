Parte de corpo é encontrada em praia de Saquarema, na Região dos Lagos

Parte do corpo foi encontrada na praia de Itaúna - Foto: Reprodução/Internet

Um quadril humano, foi encontrado na manhã do último sábado (15), na praia de Itaúna, em Saquarema, na Região dos Lagos. De acordo com o portal Saquarema da Informação, a parte do corpo, aparentemente, se tratava dos restos mortais de um homem.

As autoridades foram acionadas para investigação do caso e o corpo será encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).