Prefeitura de Saquarema vai abrir novas matrículas para o EJA

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, vai abrir, de 17 a 27 de julho, a pré-matrícula de novos alunos da EJA (Educação de Jovens e Adultos), programa destinado aos jovens, adultos e idosos que por diversos motivos não tiveram acesso à educação convencional ou não concluíram ou frequentaram o ensino regular em idade apropriada. As inscrições poderão ser realizadas por meio digital, através do site matricula.siseducsaquarema.org.br, o resultado das matrículas será disponibilizado em 28 de julho e a matrícula será realizada no primeiro dia das aulas, em 31 de julho.

Nesta rodada de inscrições, a Prefeitura está oferecendo 501 vagas, nas Fases IV, V, VI, VII, VIII e IX, em oito unidades de ensino: Centro Municipal de Educação Jurandir da Silva Melo, Escola Municipalizada Vereador Ivan da Silva Melo, Escola Municipal José Bandeira, Centro Municipal de Educação Padre Manuel, Colégio Municipal Edilson Vignoli, Centro Municipal de Educação Menaldo Carlos de Magalhães, Escola Municipalizada Paulo Luiz Barroso, e Escola Municipal Lucio Nunes (que oferecerá EJA diurno).

Leia também:

Leia também:

➢ Craques do futebol 'viram' cardápio na Invictos Burguer, na Trindade

➢ Sabor e arte no 'coração' de Maricá; conheça a história da Arcafé Cafeteria

A Matrícula

Para se matricular, os interessados devem ter a idade mínima exigida (a partir de 15 anos completos, no início do período letivo) que será observada por ocasião da matrícula. Também devem estar munidos dos seguintes documentos: laudo médico para educando com deficiência ou documento atualizado que comprove a necessidade de atendimento especializado (quando for o caso); histórico Escolar ou protocolo de transferência da escola de origem; fotocópia da Certidão de Nascimento ou Casamento; fotocópia da Carteira de Identidade do aluno ou do responsável, se o aluno for menor de idade; fotocópia do Título de Eleitor (para maiores de 18 anos); 2 fotos (3×4) recentes; fotocópia do Certificado do Serviço Militar (para rapazes acima de 18 anos); e fotocópia do comprovante de residência atualizado; fotocópia de guarda provisória (para menores de 18 anos).

Incentivo ao aluno e combate à evasão

Como incentivo ao aprimoramento da educação desse público e instrumento de combate à evasão escolar, foi instituído pela Prefeitura, em janeiro de 2022, o Programa Municipal de Educação Solidária. O Programa destina R$300,00 (trezentos reais) mensais, como bolsa de manutenção, aos estudantes regularmente matriculados no período noturno, no ensino médio das escolas públicas de ensino, na Educação de Jovens e Adultos (EJA) e nos cursos preparatórios para o Exame Nacional Para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), conforme a Lei nº 2.189, de 28 de janeiro de 2022.

Ao que tudo indica, a fórmula vem dando certo, conforme explica a Prefeita de Saquarema, Manoela Peres: “Em 2021 havia 447 alunos matriculados no EJA e neste semestre, após a instituição da bolsa de manutenção, a cidade possui 1434 alunos matriculados. O cartão do Programa Educação Solidária, que é carregado mensalmente, é um incentivo para que os alunos concluam sua educação básica e possam até mesmo pensar em fazer uma faculdade, já que o município também tem um programa para isso, porque só a educação é capaz de transformar a nossa vida e a vida das nossas famílias.”

Mais informações sobre o EJA e o Programa Municipal de Educação Solidária podem ser obtidas nas redes sociais da Prefeitura de Saquarema.