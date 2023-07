Festival Sesc de Inverno 2023 chega à Região dos Lagos

Seis municípios da Região dos Lagos receberão o 21º Festival Sesc de Inverno, considerado o maior evento cultural multilinguagem do país. O festival acontece entre os dias 15 e 30 de julho e levará ao público de Búzios, Cabo Frio, Rio das Ostras, Sana (Macaé), Casimiro de Abreu e Barra de São João uma programação gratuita com muita música, teatro, dança, entre outras expressões artísticas. O evento também ocorrerá em outras cinco regiões do estado do Rio de Janeiro e tem o apoio das prefeituras e dos sindicatos varejistas locais.

Em Búzios, a Praça Santos Dumont, no Centro, receberá shows dos músicos Lenine (sábado, 15/07) e Ed Motta (domingo, 16/07), às 20h, além da DJ Léa, conhecida como a Rainha das noites da cidade (15 e 16/07, às 18h). O público também poderá assistir às apresentações circenses “Carrossel Brincante” (15/07, às 16h) e “O Homem Foca” (16/07, às 16h); participar das oficinas de artes visuais “Xilopretura” (15 e 16/07, das 15h às 19h); da experiência de audiovisual “O Sumidouro de Ágreda”, por meio de óculos de realidade virtual (15 e 16/07, das 15h às 19h); e do “Ponto de Leitura e Mediação de Leitura Criativa”, com Kekerê Infâncias (15 e 16/07, das 15h às 17h).

Em Sana, distrito de Macaé, as atrações musicais acontecem no Campo do Sana, com shows de George Israel (15/07, às 20h) e Teresa Cristina (16/07, às 16h). O público ainda poderá curtir o som do DJ Sapucaia (15/07, às 18h, e 16/07, às 15h e 17h30); conferir o projeto de artes visuais “Ambientes Infláveis” (15 e 16/07, das 13h às 18h); participar de batalhas de ritmos entre os Imperadores da Dança x GW Cia da Dança (16/07, às 15h); e a garotada terá a oportunidade de fazer aquelas danças coreografadas, sucesso nas redes sociais, com o grupo Cochicho (15 e 16/07, das 13h às 18h); e ainda ouvir a contação de história “Contos Iorubás para Crianças” (15 e 16/07, às 14h).

Em 2023, o tema do festival é “Entrelaçar”, conceito inspirado no movimento original da natureza. Visualmente, ele foi traduzido nas linhas encontradas na natureza e na atividade humana, como o DNA, as raízes das árvores e os circuitos eletrônicos, representando passado, presente e futuro.

Na programação, o conceito celebra a mistura entre linguagens artísticas, a interação entre artistas e público e a reunião de nomes consolidados da cena artística nacional e as revelações. Origem, futuro e território são as tônicas desta edição, e a curadoria do Festival busca valorizar experiências e práticas culturais atentas às travessias que nos constituem; ao mesmo passo, conectá-las às coexistências do presente.

Mais informações sobre a programação podem ser conferidas no site www.festivalsescdeinverno.com.br.

Confira, abaixo, a programação em cada uma das cidades:

Búzios

. Data: 15 e 16/07

. Local: Praça Santos Dumont

. Shows: Lenine, 15/07; e Ed Motta, 16/07, às 20h. Às 18h, DJ Léa, dias 15 e 16/0)

. Apresentações circenses: “Carrossel Brincante”, 15/07, às 16h; e “O Homem Foca”, 16/07, às 16h

. Oficina de arte visual “Xilopretura”: 5 e 16/07, das 15h às 19h

. Experiência de audiovisual “O Sumidouro de Ágreda”, por meio de óculos de realidade virtual, dias 15 e 16/07, das 15h às 19h

. “Ponto de Leitura e Mediação de Leitura Criativa”, com Kekerê Infâncias, dias 15 e 16/07, das 15h às 17h

Sana (Macaé)

. Data: 15 e 16/07

. Local: Campo do Sana

. Shows: George Israel, 15/07, às 20h; e Teresa Cristina, 16/07, às 16h. DJ Sapucaia, 15/07, às 18h; e 16/07, às 15h e 17h30

. Artes visuais “Ambientes Infláveis”: 15 e 16/07, das 13h às 18h

. Batalhas de Ritmos entre os Imperadores da Dança x GW Cia da Dança: 16/07, às 15h

. Danças Coreografadas: grupo Cochicho, dias 15 e 16/07, das 13h às 18h

. Contação de história: “Contos Iorubás para Crianças”, dias 15 e 16/07, às 14h.

Cabo Frio

A Praia do Forte será palco dos shows de Mart’nália (22/07) e Alceu Valença (23/07), às 20h. Antes disso, o DJ set Gira Vinil comandará a festa (22 e 23/07, às 18h). O público da cidade ainda poderá assistir à apresentação do espetáculo circense “O Homem Foca” (22/07, às 16h); participar da experiência “O Sumidouro de Ágreda”, por meio de óculos de realidade virtual (22 e 23/07, das 15h às 17h); e de batalhas de ritmos entre os Imperadores da Dança x GW Cia da Dança (23/07, às 16h); e apreciar a intervenção de artes visuais “Vem Pra Luta Amada” (22 e 23/07, das 15h às 19h). Para os pequenos, “Ponto de Leitura e Mediação de Leitura Criativa”, com Kekerê Infâncias (22 e 23/07, das 15h às 17h).

Rio das Ostras

Em Rio das Ostras, Ed Motta (29/07, às 21h) e Vanessa da Mata (30/07, às 20h) estarão na Praça São Pedro, no Centro da cidade, cantando seus hits, e o DJ Sapucaia promete colocar todos para dançar (29 e 30/07, às 19h e 18h, respectivamente). O local ainda abrigará oficinas de xilogravura (29 e 30/07, das 10h às 12h, e das 14h às 17h, respectivamente); a experiência “O Sumidouro de Ágreda”, por meio de óculos de realidade virtual (29 e 30/07, das 13h às 18h); e batalhas de ritmos entre os Imperadores da Dança x GW Cia da Dança (29/07, às 15h).

Casimiro de Abreu

A Praça Feliciano Sodré será o ponto focal das atrações, onde receberá apresentações musicais da dupla Sá & Guarabyra (29/07), Roberta Campos e Kiko Zambianchi (30/07), às 20h, além do DJ Pinaud (29/07, às 18h). A programação ainda contempla Ponto de Leitura (29 e 30/07, das 13h às 17h); contação de história “Cordéis da Ancestralidade” (29 e 30/07, às 16h); oficinas de artes visuais “Xilomóvel” (29 e 30/07, das 10h às 18h); a atração “Circo Dux” (29/07, às 15h); e batalhas de ritmos entre os Imperadores da Dança x GW Cia da Dança (30/07, às 15h).

Barra de São João

A região do Beira Rio que concentrará a programação especial. Haverá shows de Dudu Nobre (22/07, às 21h) e Mart’nália (23/07, às 20h), e DJ Pinaud (22 e 23/07, às 19h e 18h, respectivamente). O Local ainda contará com Ponto de Leitura (22 e 23/07, das 13h às 17h); contação da história “Contos de Pindorama” (22 e 23/07, às 16h); batalhas de ritmos entre os Imperadores da Dança x GW Cia da Dança (22/07, às 15h); a atração circense “Aipim: O Palhaço das Pernas de Pau” (23/07, às 15h); e fazer aquelas danças coreografadas, sucesso nas redes sociais, com o grupo Cochicho (22 e 23/07, das 13h às 17h).

Serviço:

21º Festival Sesc de Inverno – Região dos Lagos

De 15 a 30 de julho de 2023

Locais e datas:

Búzios: Praça Santos Dumont – 15 e 16/07

Sana (Macaé): Campo do Sana – 15 e 16/07

Cabo Frio: Praia do Forte – 22 e 23/07

Barra da São João: Beira Rio – 22 e 23/07

Rio das Ostras: Praça São Pedro – 29 e 30/07

Casimiro de Abreu: Praça Feliciano Sodré – 29 e 30/07

Confira as outras cidades/localidades que receberão o Festival Sesc de Inverno 2023

· Petrópolis

· Teresópolis

· Nova Friburgo

