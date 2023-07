Saquarema recebe 4° Festival Arte e Dança da Cultura Cigana

O Teatro Municipal Mário Lago receberá neste sábado, dia 15, o 4° Festival Arte e Dança da Cultura Cigana com o espetáculo “A Magia do Baralho Cigano”. Com apresentação a partir das 19:30, o show tem direção geral do Espaço Arte e Dança.

A cultura cigana sempre sofreu diversos tipos de preconceitos, bem como seus seguidores. A proposta do Festival Arte e Dança da Cultura Cigana, que está em sua 4° edição, é desmistificar uma cultura rica em aspectos históricos e culturais. Trazendo cultura e entretenimento para o espectador, que também terá a oportunidade de apreciar outros tipos de dança como a flamenca, a dança do ventre e a rumba espanhola, a apresentação possui classificação etária livre para todos os públicos.

Os ingressos estão disponíveis para venda no espaço Arte e Dança, localizado na Avenida Saquarema, n° 2.861, no bairro Porto da Roça (próximo ao Morro da Cruz).