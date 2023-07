Saquarema vai receber a Jornada do Turismo Fluminense

O município de Saquarema vai receber, no próximo dia 19 de julho, a Jornada do Turismo Fluminense. O evento, realizado pela Secretaria de Estado de Turismo, é aberto ao público e vai acontecer no Saquarema Futebol Clube, na Rua Barão de Saquarema, 612, no Centro.

O objetivo do encontro é fazer a apresentação e desdobramento do Plano Estratégico TurismoRJ+10 Anos em Planos de Ações Regionais. Podem participar IGRs, órgãos municipais de turismo, os conselhos municipais de turismo, trade local e os agentes de desenvolvimento turístico (iniciativa pública, privada e sociedade civil).

A Jornada do Turismo Fluminense é um evento realizado pela Secretaria de Turismo do Estado do Rio de Janeiro (SETUR-RJ), com parceria da Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro (TurisRio), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE-RJ), Escola de Contas e Gestão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (ECG-TCE), e da Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), com os professores parceiros do Programa Excelência).

O link para se inscrever está disponível aqui.