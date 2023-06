Bairro da Turfa, em Saquarema, vai ganhar pista de Skate Street

Saquarema vai ganhar uma nova pista de skate! A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas, está construindo uma nova pista de skate street no bairro da Turfa. A estrutura está localizada na Rua Cléa de Souza Marques.

Projetadas pelo mesmo escritório de arquitetura que construiu as pistas de skate utilizadas no Parque Olímpico do Rio de Janeiro, as novas pistas construídas pela Prefeitura de Saquarema atendem uma solicitação antiga de atletas da modalidade que vivem na cidade. A primeira foi entregue no início do mês aos moradores do bairro da Barreira.

A formação de atletas em diferentes modalidades é desejo e objetivo da Prefeitura de Saquarema. “O skate, principalmente na modalidade street, é um esporte que ganhou grande importância após a entrada nas Olimpíadas e o sucesso dos brasileiros pelo mundo. Aqui em Saquarema, temos muitos atletas e praticantes, principalmente os jovens. Tenho a certeza de que podemos descobrir novos talentos do skate com a popularização das pistas nos bairros”, informou a Prefeita Manoela Peres.

O Street é uma modalidade do skate disputada em uma pista que simula o ambiente urbano e seus obstáculos, como bancos, corrimões e escadas.

De acordo com a Secretaria Municipal de Obras Públicas, a previsão de finalização da construção da pista de skate da Turfa é dentro dos próximos dias.