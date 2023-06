Baleia-jubarte é encontrada morta em Arraial do Cabo

Pescadores encontraram uma baleia-jubarte morta em Arraial do Cabo, em uma região conhecida como ‘’Saco de Cordeiro’’, próximo à Ilha dos Porcos, na manhã do último sábado (24). Segundo as imagens divulgadas, o animal se trata de um filhote.

Após a descoberta, a Prefeitura de Arraial do Cabo foi informada e iniciou o monitoramento da carcaça. Conforme nota emitida pelo município, se a carcaça do animal encalhar, o Instituto de BW, especializado neste tipo de remoção, será acionado.

Caso necessário, a equipe do instituto trabalhará juntamente com as autoridades competentes para remover o animal de maneira adequada, visando minimizar qualquer impacto ambiental.

Leia também:

➣Estátua de São Pedro do Mar é recolocada em pedra na Urca

➣ Cavalos resgatados após maus tratos são incluídos em campanha de adoção

Ainda na nota, foi informado que, caso a carcaça continue boiando próximo à Ilha dos Porcos e não encalhe, a prefeitura planeja rebocá-la para alto mar.

Além disso, foi avisado que uma operação está sendo preparada para prevenir que a carcaça se aproxime da costa, já que isso poderia causar problemas sanitários e representar risco para a navegação local.

Por fim, a prefeitura alertou que se aproximar da carcaça pode trazer riscos à saúde pública e, por isso, recomenda-se que as pessoas mantenham distância e evitem qualquer contato com o animal. Não se sabe o que causou a morte da jubarte.

Confira a nota da Prefeitura de Arraial do Cabo

“Arraial do Cabo informa que está monitorando a carcaça de uma baleia encontrada nas proximidades da Ilha dos Porcos e avalia o melhor procedimento em caso de encalhe.

Caso a carcaça encalhe, a cidade vai acionar imediatamente o Instituto BW, especializado na remoção de animais encalhados. A equipe da BW trabalhará em conjunto com as autoridades competentes para realizar a remoção do animal de maneira adequada, minimizando qualquer impacto ambiental.

No entanto, se a carcaça não encalhar e continuar boiando em águas próximas à Ilha dos Porcos, será tomada a decisão de rebocá-la para alto mar. A Prefeitura já está montando uma operação visando evitar que, neste caso, a carcaça se aproxime da costa e cause problemas sanitários ou represente um risco à navegação local.

Ressaltamos que a aproximação com a carcaça pode representar riscos à saúde pública, portanto, é recomendado que as pessoas mantenham distância e evitem qualquer contato com o animal. Arraial do Cabo está comprometida em lidar de forma adequada com essa situação, priorizando a preservação do meio ambiente e a segurança da população.

Informamos que as causas da morte ainda são desconhecidas. Atualizações serão fornecidas regularmente à imprensa e à comunidade, conforme a evolução do monitoramento”.